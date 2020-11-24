24 ноября 2020, 07:53
В Челябинске неизвестные подожгли автомобиль журналистки Znak.com
Журналистка рассказала, что ее машина была припаркована напротив магазина «Манит» на улице Бейвеля. Примерно в 23.40 она услышала громкий хлопок, а затем увидела в отражение окон соседнего здания пламя
Фото: Znak.com
В Челябинске неизвестные подожгли автомобиль BMW X1, принадлежащий корреспонденту портала Znak.com Марине Малковой.
Журналистка рассказала, что ее машина была припаркована напротив магазина «Манит» на улице Бейвеля. Примерно в 23.40 она услышала громкий хлопок, а затем увидела в отражение окон соседнего здания пламя.
Дознаватели МЧС и сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия баллон, а очевидцы рассказали, что возгорание началось под машиной.
Сейчас оперативники изучают записи с камер наружного наблюдения, установленных на магазине «Магнит».
В редакции Znak.com не исключили, что поджог может быть связан с профессиональной деятельностью Марина Малковой, которая освещает коррупционные темы.