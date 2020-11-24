24 ноября 2020, 07:46
Сын бизнесмена Александра Лебедева получил от королевы Елизаветы II титул барона Сибирского
Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений стал бароном Хэмптонским и Сибирским, а также пожизненным пэром, имеющим право заседать в Палате лордов парламента Великобритании
Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений стал бароном Хэмптонским и Сибирским, а также пожизненным пэром, имеющим право заседать в Палате лордов парламента Великобритании. Соответствующий титул ему присвоила королева Елизавета II, сообщает ТАСС со ссылкой на британские СМИ.
Евгений Лебедев является владельцем компании Lebedev Holdings, которая выпускается британские газеты The Independent и Evening Standard. В бароны его рекомендовал лично премьер-министр страны Борис Джонсон.
Для того, чтобы стать членом Палаты лордов, сыну российского бизнесмена необходимо пройти процедуру введения в палату, после которой он обязан присягнуть на верность королеве.
Евгений Лебедев получил британское гражданство в 2010 году.