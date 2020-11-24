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24 ноября 2020, 07:39

Экс-мэр Тамбова, отдохнувшая в разгар пандемии во Вьетнаме, стала вице-губернатором

Бывший мэр Тамбова Наталия Макаревич, которая в октябре ушла в отставку, получила повышение. Теперь она стала исполняющей обязанности вице-губернатора Тамбовской области

Экс-мэр Тамбова, отдохнувшая в разгар пандемии во Вьетнаме, стала вице-губернатором
Фото: vestnik-cfo.ru

Бывший мэр Тамбова Наталия Макаревич, которая в октябре ушла в отставку, получила повышение. Теперь она стала исполняющей обязанности вице-губернатора Тамбовской области. Ранее чиновница «прославилась» тем, что в разгар пандемии коронавируса уехала отдыхать во Вьетнам и не смогла вовремя вернуться из-за приостановки международного авиасообщения.

В администрации Тамбовской области Наталия Макаревич будет курировать промышленность и службу занятости, сообщает ТАСС.

Наталия Макаревич руководила мэрией Тамбова больше года. 30 октября депутаты Тамбовской городумы утвердили ее досрочную отставку. Ее место занял бывший первый замглавы города Максим Косенков.

В марте 2020 года Наталия Макаревич в разгар пандемии коронавируса улетела отдыхать во Вьетнам, а 24 марта она опубликовала пост в соцсети о том, что «застряла» в этой стране и не может ввернуться в Россию из-за карантина и приостановки рейсов. Через два дня после этого депутаты Тамбовской гордумы выписали Макаревич премию размере «двух ежемесячных денежных вознаграждений» (около 400 рублей).

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