24 ноября 2020, 04:16
Глава Псковской области пожаловался на дефицит бюджета и попросил у президента помощи
Глава области сообщил, что дефицит бюджета Псковской области вырос на 2 млрд рублей, а от федерального центра регион получил только 400 млн рублей. По словам г-на Ведерникова, без дополнительного финансирования регион просто не сможет закончить текущий год
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожаловался президенту Владимиру Путину на дефицит бюджета региона из-за пандемии коронавируса.
Глава области сообщил, что дефицит бюджета Псковской области вырос на 2 млрд рублей, а от федерального центра регион получил только 400 млн рублей. По словам г-на Ведерникова, без дополнительного финансирования регион просто не сможет закончить текущий год.
Губернатор попросил президента поручить правительству выделить необходимые средства, поскольку область потратила всю «подушку безопасности», чтобы в условиях пандемии «сохранить экономику и не допустить существенного снижения доходов».
Владимир Путин пообещал Михаилу Ведерникову, что финансовая помощь области будет оказана.