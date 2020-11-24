Жители Новокузнецка потребовали отставки мэра из-за провала транспортной реформы
Недовольство людей вызвали неутешительные итоги транспортной реформы в городе. Граждане жалуются, что вынуждены мерзнуть на остановках и ездить в переполненных автобусах во время пандемии коронавируса
В Новокузнецке сотни жителей города вышли на митинг около здания мэрии с требованием отставки мэра Сергея Кузнецова и главы Кемеровской области Сергея Цивилева. Недовольство людей вызвали неутешительные итоги транспортной реформы в городе. Граждане жалуются, что вынуждены мерзнуть на остановках и ездить в переполненных автобусах во время пандемии коронавируса.
Участники митинга объявили сбор подписей за отмену транспортной реформы, а также отставку главы Кузбасса Сергея Цивилева и мэра города Сергея Кузнецова. К протестующим вышел первый заместитель мэра Евгений Бедарев, которому активисты после словесной перепалки передали свои требования.
В рамках реформы власти города заменили старые автобусы «ПАЗ» на низкопольные Volgabus, которые подходят для людей с ограниченными возможностями. При этом количество маршрутов было сокращено с 80 до 50. Кроме того, из-за введения безналичной оплаты кондукторы остались без работы, как и часть водителей.
По данным «МБХ медиа», около 90% перевозок вместо нескольких местных транспортных предприятий было передано компании «Питеравто» с головным офисом в Санкт-Петербурге. Контракт с этой компанией общей стоимостью 23 млрд рублей был заключен до 2030 года.
К назначенному сроку (18 ноября) новый перевозчик не успел вывести на линию обещанные 240 автобусов, а остальной транспорт стал ходить с опозданием. По словам жителей Новокузнецка, им приходится по полчаса ждать на морозе автобус.
Мэр Сергей Кузнецов переложил вину за проблемы с транспортом на «Питеравто», а после совещания оперативного штаба ее управляющий директор Роман Юренев был отстранен от работы.
Президент общественной организации «Сила Кузбасса» Денис Щедрин в свою очередь заявил, что власти должны дать местным перевозчикам возможность вернуться на рынок, поскольку новая компания с поставленной задачей не справляется.
«Здесь большая вина Кузнецова, который так и не смог найти общий язык с местными перевозчиками и пошел на принцип. Ему нравилось, что они ничего из бюджета не получали, а сами были ему обязаны. Зато для питерской фирмы у нас все условия», - отметил Щедрин.