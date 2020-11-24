Минцифры запустило приложение для отслеживания заразившихся коронавирусом
Министерство цифрового развития России запустило ранее анонсированный сервис для отслеживания зараженных коронавирусом. Приложение «Госуслуги. COVID трекер» уже доступно в магазине Play Market для операционной системы Android
Министерство цифрового развития России запустило ранее анонсированный сервис для отслеживания зараженных коронавирусом. Приложение «Госуслуги. COVID трекер» уже доступно в магазине Play Market для операционной системы Android.
Пользователям приложения предлагается проверить, контактировали ли они с лицами, у которых был выявлен коронавирус. Также пользователям предлагается сообщить другим гражданам о своем положительном тесте на COVID-19. «Все анонимно! Никто не узнает, кто заболел и где находится», - говорится в описании «COVID трекера», которое приводят «Открытые медиа».
В пользовательском соглашении также отмечается что приложение Минцифры не обрабатывает персональные данные. Заболевший коронавирусом должен сам ввести свой номер телефона, после чего приложение по номеру проверит его в специальной базе на предмет того, является ли владелец смартфона носителем инфекции.
Приложение начнет рассылать сообщения всем, кто приближался к зараженному, но только если у них установлено это приложение.