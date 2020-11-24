Республиканскую больницу Уфы оштрафовали за сокрытие данных о заражении коронавирусом 1 414 человек
В материалах дела говорится, что в сентябре 2020 года медицинское учреждение не предоставило в Роспотребнадзор информацию о 1414 положительных тестах на коронавирус. Сокрытие данной информации привело к тому, что власти вовремя не приняли соответствующих мер
Кировский райсуд Уфы оштрафовал Республиканскую больницу на 200 тысяч рублей за сокрытие данных о 1 414 случаев заражения коронавирусом.
Суд установил, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил со стороны руководства привело к распространению коронавируса в Уфе.
В материалах дела говорится, что в сентябре 2020 года медицинское учреждение не предоставило в Роспотребнадзор информацию о 1414 положительных тестах на коронавирус. Сокрытие данной информации привело к тому, что власти вовремя не приняли соответствующих мер, а коронавирус распространился среди неограниченного круга лиц.
Ранее Республиканскую больницу Уфы оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за несоблюдения мер изоляции, которое привело к заражению сотен пациентов коронавирусом в начале пандемии.