Власти Кубы с 1 декабря вводят для всех туристов «санитарный сбор»
Власти Кубы с 1 декабря 2020 года вводят для авиапассажиров санитарный сбор в размере 30 долларов, который покрывает стоимость ПЦР-теста на коронавирус. Кроме того, все прибывшие на остров должны соблюдать 5-дневный карантин
Власти Кубы с 1 декабря 2020 года вводят для авиапассажиров санитарный сбор в размере 30 долларов, который покрывает стоимость ПЦР-теста на коронавирус. Кроме того, все прибывшие на остров должны соблюдать 5-дневный карантин.
Издание El Nuevo Herald сообщает, что санитарный сбор для авиапассажиров установлен в размере стоимости ПЦР-теста на COVID-19, а также включает в себя расходы на остальные медицинские протоколы, используемые на границе.
Предполагается, что сбор на тестирование будет включен в стоимость авиабилета. При этом до 1 декабря сдать тест на коронавирус в аэропортах Кубы можно бесплатно.
Напомним, что Куба стала принимать первые рейсы после приостановки международного авиасообщения из-за пандемии с 15 ноября. Все пассажиры должны сдать тест на коронавирус, уйти на 5-дневный карантин, после чего сделать повторный тест.