24 ноября 2020, 00:34
Депутат-единоросс предложил увеличить штрафы за неповиновение полиции во время митинга
Дмитрий Вяткин подготовил законопроект, который повышает максимальный штраф за неповиновение сотрудникам силовых ведомств во время митингов
Фото: sev.tv
Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин подготовил законопроект, который повышает максимальный штраф за неповиновение сотрудникам силовых ведомств во время митингов.
Единоросс предлагает внести поправки в статью 19.3 Кодекса об административных правонарушениях России. Действующая редакция этой статьи предполагает штраф за неповиновение правоохранителям для физического лица в размере 500-1000 рублей, а за повторное нарушение – 5000 рублей.
Депутат Вяткин предлагает увеличить штраф для первого случая до 2000-4000 рублей, а для второго - до 10000-20000 рублей.
Парламентарий считает, что действующие штрафы не выполняют «превентивную функцию» и не являются соразмерными «потенциальной опасности» неповиновения полиции.