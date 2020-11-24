Кремль не планирует вводить масштабных антиковидных ограничений до Нового года
Российские власти пока не планируют до Нового года вводить масштабные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники в администрации президента и мэрии Москвы
Российские власти пока не планируют до Нового года вводить масштабные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники в администрации президента и мэрии Москвы.
Власти предполагают, что действующих локальных ограничений должно хватить, чтобы остановить рост числа заболевших. В настоящее время рост числа новых случаев заражения COVID-19 продолжается по всей стране, однако до новогодних праздников федеральный центр вводить меры, как в первую весеннюю волну пандемии, не хочет.
Источники заявили, что власти точно не будут вводить пропуска для поездок по городу, закрывать салоны красоты и дополнительно ограничивать международное авиасообщение.
В Кремле считают, что перевод 30% сотрудников государственных и частных предприятий на удаленную работу максимально сократил возможные контакты граждан и риск инфицирования. Кроме того, более жесткие карантинные ограничения накануне Нового года население может воспринять крайне негативно.
Что касается Москвы, то мэр города Сергей Собянин считает, что сейчас столичная система здравоохранения вполне справляется», поэтому пока речи об ужесточении ограничений не идет. Однако позиция мэрии может измениться, если ситуация с заполняемостью коронавирусных стационаров станет критической. Напомним, что ранее власти Москвы запретили работу ресторанов и кафе в новогоднюю ночь, а также отменили ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество».