23 ноября 2020, 18:42
В Нагорном Карабахе российский миротворец получил ранение при взрыве
Представитель Минобороны России сообщил, что взрыв произошел 23 ноября, когда совместная группа по обмену телами погибших в результате военных действий в Карабахе занимались поиском умерших в Тертерском районе
Фото: ik.arhano.ru
В Нагорном Карабахе российский миротворец и четверо сотрудников республиканского МЧС получили ранения в результате взрыва мины у села Мадагиз.
Представитель Минобороны России сообщил РИА Новости, что взрыв произошел 23 ноября, когда совместная группа по обмену телами погибших в результате военных действий в Карабахе занимались поиском умерших в Тертерском районе.
Поисковая группа состояла из российских миротворцев, представителей Вооруженных сил Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха и Международного комитета Красного Креста.
Российского миротворца с ранением доставили в госпиталь в Баку. Также сообщается о гибели в результате взрыва офицера армии Азербайджана.