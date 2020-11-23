Власти Подмосковья выделят 930 млн рублей гимназии, в которой учатся дети губернатора
Власти Московской области выделят около миллиарда рублей платной гимназии имени Евгения Примакова на элитном Рублевском шоссе, в которой учатся дети губернатора региона Андрея Воробьева
Власти Московской области выделят около миллиарда рублей платной гимназии имени Евгения Примакова на элитном Рублевском шоссе, в которой учатся дети губернатора региона Андрея Воробьева.
Согласно проекту бюджета Подмосковья, в 2021-2023 гг элитная гимназия получит 930,1 млн рублей, сообщают «Открытые медиа».
Гимназия имени Примакова расположена в поселке Раздоры Одинцовского района. Обучение в этом учреждении стоит 700 тысяч рублей в год. 500 тысяч рублей стоит обучение, а 200 тысяч рублей составляет обязательный взнос «на развитие материальной базы гимназии».
В этой школе учатся дети бизнесменов, известных артистов и высокопоставленных чиновников, в том числе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Гимназия открыла в 2018 году. В Центре антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» обратили внимание, что строительство объекта обошлось бюджету прежнего учредителя - Одинцовского района - в 2,2 млрд рублей, включая закупку необходимой техники.
Борцы с коррупцией прочили прокуратуру проверить деятельность элитной гимназии. В ЦАП отметили, что в этой школе учатся дети губернатора области, поэтому у него может быть личная заинтересованность в том, чтобы именно это образовательное учреждение было максимально укомплектовано и принимало только детей представителей элиты. Прокуратура проверку провела, но никаких нарушений не обнаружила.