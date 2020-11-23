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23 ноября 2020, 16:10

Полковника дагестанской полиции обвинили в причастности к терактам в московском метро

В Следственном комитете сообщили, что в 2009-2010 годах Гази Исаев был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России) и передавал его лидерам сведения о всех спецоперациях силовиков

Полковника дагестанской полиции обвинили в причастности к терактам в московском метро

Начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева привлекли в качестве обвиняемого по делу о терактах в московском метро.

В Следственном комитете сообщили, что в 2009-2010 годах Гази Исаев был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России) и передавал его лидерам сведения о всех спецоперациях силовиков.

Также Исаева подозревают в том, что он лично привез на автовокзал одну из смертниц с самодельным взрывным устройством.

Полковнику дагестанской полиции предъявили обвинение по статьям «Участие в преступном сообществе», «Бандитизм» и «Террористический акт».

Речь идет о терактах на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры», которые были совершены в марте 2010 года. Во время взрывов погибли 39 человек и более 100 получили ранения различной степени тяжести.

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