Полковника дагестанской полиции обвинили в причастности к терактам в московском метро
В Следственном комитете сообщили, что в 2009-2010 годах Гази Исаев был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России) и передавал его лидерам сведения о всех спецоперациях силовиков
Начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева привлекли в качестве обвиняемого по делу о терактах в московском метро.
В Следственном комитете сообщили, что в 2009-2010 годах Гази Исаев был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России) и передавал его лидерам сведения о всех спецоперациях силовиков.
Также Исаева подозревают в том, что он лично привез на автовокзал одну из смертниц с самодельным взрывным устройством.
Полковнику дагестанской полиции предъявили обвинение по статьям «Участие в преступном сообществе», «Бандитизм» и «Террористический акт».
Речь идет о терактах на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры», которые были совершены в марте 2010 года. Во время взрывов погибли 39 человек и более 100 получили ранения различной степени тяжести.