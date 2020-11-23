Профсоюз «Учитель» предложил запретить родительские чаты из-за агрессии взрослых
Профсоюз работников образования «Учитель» призвал отказаться от родительских чатов в WhatsApp и других мессенджерах, а также признать такого рода чаты «нелегитимными». Поводом для этого стала массовая драка родителей в Петербурге после ссоры в чате
Профсоюз работников образования «Учитель» призвал отказаться от родительских чатов в WhatsApp и других мессенджерах, а также признать такого рода чаты «нелегитимными». Поводом для этого стала массовая драка родителей в Петербурге после ссоры в чате.
«Наши люди не готовы к диалогу, они не умеют его вести, и до тех пор, пока люди не научатся [общаться], [родительские чаты] необходимо модерировать», - заявила Znak.com сопредседатель профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева.
Профсоюз предлагает перенести общение родителей школьников и воспитанников детского сада в форумы с модератором.
Напомним, в начале ноябре 2020 года в Волгограде мать одного из учащихся школы поссорилась в чате с отцом другой школьницы и натравила на него своих мужа и брата. Последний напал с кастетом на мужчину, после чего тот скончался.
22 ноября в Петербурге между родителями школьников произошла массовая драка со стрельбой после ссоры в чате. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».