Глава Минздрава Хакасии подал в отставку после критики со стороны полпреда президента
Министр здравоохранения Хакасии Виктор Шевченко в разгар пандемии коронавируса написал заявление об уходе с занимаемой должности. Глава республики Валентин Коновалов удовлетворил его прошение
Министр здравоохранения Хакасии Виктор Шевченко в разгар пандемии коронавируса написал заявление об уходе с занимаемой должности. Глава республики Валентин Коновалов удовлетворил его прошение.
Исполняющим обязанности главы Минздрава региона назначен замминистра Александр Стреленко.
По официальной версии, Виктор Шевченко решил уволиться после критики в адрес министерства со стороны полпреда президента в Сибирском ФО Сергея Меняйло.
Напомним, что Хакасия стала первым регионом, который обратился за помощью к военным из-за катастрофической ситуации с распространением коронавируса. Медики заявили, что мест в больницах не хватает для всех заболевших. После этого полпред Сергей Меняйло раскритиковал региональный Минздрав за неспособность справиться с поставленными задачами.