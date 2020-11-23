23 ноября 2020, 14:40
Жителей Евпатории на месяц оставили без горячей воды
Администрация Евпатории (республика Крым) сообщила местным жителям об отключении до конца декабря горячей воды «с целью экономии». Горячую воду местным жителям пообещали вернуть после ввода в эксплуатацию Вилинского водозабора
Администрация Евпатории (республика Крым) сообщила местным жителям об отключении до конца декабря горячей воды «с целью экономии».
Горячую воду местным жителям пообещали вернуть после ввода в эксплуатацию Вилинского водозабора.
«Приносим извинения евпаторийцам за вынужденные меры, тем не менее, других решений с точки зрения того, чтобы промыть систему и избавиться от мутности в Симферополе, нет. Источников других воды нет», - заявил в свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов, слова которого приводит Znak.com.
Напомним, что в связи с затянувшейся засухой на полуострове обмелели Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища. В Симферополе вода подается по часам утром и вечером.