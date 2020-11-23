Супруга арестованного мэра Томска стала фигуранткой уголовного дела
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении супруги мэра Томска Галины Кляйн. Ранее был арестован и сам Иван Кляйн, которого обвиняют в превышении должностных полномочий
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении супруги мэра Томска Галины Кляйн. Ранее был арестован и сам Иван Кляйн, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.
Против Галины Кляйн возбудили дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Супруга мэра оказала сопротивление при проведении обысков в ее квартире.
Напомним, мэр Томска Иван Кляйн был задержан 13 ноября во время совещания в администрации. По версии следствия, глава города давал незаконные указания в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого является. До этого он работал генеральным директором предприятия.
Ранее также сообщалось, что во время обысков по месту жительства мэра его жена выбросила в окно водителю подушку, в которой были спрятаны банковские документы.