23 ноября 2020, 13:48
Владимир Путин подписал закон о повышении налога на доходы для богатых
Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для обеспеченных граждан. Речь идет о налоговых резидентах с доходом выше 5 млн рублей в год
Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для обеспеченных граждан. Речь идет о налоговых резидентах с доходом выше 5 млн рублей в год.
При этом в законопроекте есть исключения. Так, действующая ставка подоходного налога в 13% останется в случае продажи личного имущества стоимостью более 5 млн рублей. Также повышение НДФЛ не будет распространяться на выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.
Другие изменения в Налоговый кодекс власти вносить пока не планируют.