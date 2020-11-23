Бывшего прокурора Новосибирска задержали по подозрению в превышении полномочий
В Новосибирске сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали бывшего прокурора города Дениса Ференеца. Его подозревают в превышении должностных полномочий
В Новосибирске сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали бывшего прокурора города Дениса Ференеца. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
«КоммерсантЪ» сообщает, что задержание Дениса Ференеца может быть связано с расследованием дела в отношении бывшего председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового. Последнего обвиняют в особо крупном мошенничестве.
Дело против бизнесмена было возбуждено по заявлению бывшего гендиректора «Винап» Юрия Верясова. Последний заявил, что с 2011 по 2015 год Олег Яровой якобы похитил у него 170 млн рублей. Яровой также обещал Верясову «решить его проблемы с правоохранительными органами».
Денис Ференец возглавил прокуратуру Новосибирска в марте 2016 года, а летом 2020 года подал заявление на отпуск с последующим увольнением.