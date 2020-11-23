ЯНАО занял первое место в рейтинге социального благополучия регионов
В исследовании Фонда развития гражданского общества говорится, что среднемесячная зарплата в ЯНАО по состоянию на 1 сентября 2020 года составляла 100 890 рублей при потребительской корзине в размере 19 667 рублей
Ямало-Ненецкий автономный округ оказался лидером рейтинга социального благополучия российских регионов, обогнав Москву.
В исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) говорится, что среднемесячная зарплата в ЯНАО по состоянию на 1 сентября 2020 года составляла 100 890 рублей при потребительской корзине в размере 19 667 рублей.
На втором месте рейтинга благополучия оказалась Сахалинская область, а на третьем - Ненецкий автономный округ. В топ-5 регионов также вошли Чукотка и Магаданская область (среднемесячный доход составляет 90 145 рублей при стоимости потребительской корзины в 23 576 рублей).
Москва оказалась на 6-м месте, а Санкт-Петербург – на 8-й строчке.
Последнее место в рейтинге социального благополучия региона заняла Свердловская область с доходом в 41 199 рублей и потребительской корзиной в 15 697 рублей.