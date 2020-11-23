В китайском городе на границе с Забайкальским краем ввели карантин из-за COVID-19
В китайском городе Маньчжоули, который расположен на границе с Забайкальским краем, ввели строгий карантин. Такое решение власти приняли в связи с выявлением двух случае коронавирусной пневмонии. Численность города составляет 172 тысячи человек
В китайском городе Маньчжоули, который расположен на границе с Забайкальским краем, ввели строгий карантин. Такое решение власти приняли в связи с выявлением двух случае коронавирусной пневмонии. Численность города составляет 172 тысячи человек.
В рамках карантина в Маньчжоули временно приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение. По данным ТАСС, в этом город располагается грузопассажирский пограничный переход «Забайкальск — Маньчжурия».
За прошедшие сутки в Китае выявили всего 17 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 14 заражения были выявлены среди прибывших из-за рубежа пассажиров.
Отметим, что Китай, который стал «родоначальником» коронавируса, в отличие от Европы смог избежать второй волны COVID-19 за счет строгих карантинных мер в стране.