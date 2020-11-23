23 ноября 2020, 11:50
Корпорацию «Роснано» и фонд «Сколково» передадут под управление ВЭБ.РФ
Российское правительство утвердило концепцию реформы институтов развития (ИР). В рамках этой реформы планируется создать единый институт развития на базе государственных корпорации ВЭБ.РФ
Российское правительство утвердило концепцию реформы институтов развития (ИР). В рамках этой реформы планируется создать единый институт развития на базе государственных корпорации ВЭБ.РФ, под управление которого будут переданы восемь институтов развития, включая «Роснано» и фонд «Сколково».
В этой связи Анатолий Чубайс покинет должность главы «Роснано». Ему будет предложена другая должность, сообщает РБК.
В рамках реформы также предлагается слияние банка «Дом.РФ» и МСП Банка, а Российскую венчурную компанию – передать в управление к Российскому фонду прямых инвестиций.
Целью проводимой реформы заявлено создание единого механизма управления институтами, устранение пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями.