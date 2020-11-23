23 ноября 2020, 11:41
В России за сутки выявили 25 173 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии выросло до 2 114 502 человек, из которых 1 611 445 человек выздоровели, а 3 6 540 человек скончались
Фото: DW
В России за прошедшие сутки выявили 25 173 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений в больницах скончался 361 человек.
Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии выросло до 2 114 502 человек, из которых 1 611 445 человек выздоровели, а 3 6 540 человек скончались.
В Москве за сутки выявили 6 866 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 971, в Санкт-Петербурге – 2 926, в Нижегородской области – 447, в Свердловской области – 389, в Ростовской области – 310, в Красноярском крае – 335, в Воронежской области – 313, в Архангельской области - 353.