В Минздраве заявили о риске заболеть туберкулезом из-за вейпов и кальянов
Курение кальянов и вейпов может спровоцировать не только онкологические заболевания, но и вызвать туберкулез. Об этом любителей кальяна предупредил главный онколог Минздрава Андрей Каприн
Курение кальянов и вейпов может спровоцировать не только онкологические заболевания, но и вызвать туберкулез. Об этом любителей кальяна предупредил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» онколог заявил, что вред легким наносит любое вещество, однако заметить этот вред бывает непросто. Обычно на флюорографии опухоль видно только тогда, когда она уже достигает больших размеров.
Специалисты выяснили, что в кальянах присутствует туберкулезная инфекция. «Теплая слюна все равно в трубке остается, и это прекрасный бульон для туберкулезной палочки», - отметил Андрей Каприн.
В свою очередь главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн ранее заявил, что курение кальяна в несколько раз увеличивает риск распространения коронавируса.