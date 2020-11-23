23 ноября 2020, 10:45
В гордуме Хабаровска 17 депутатов от ЛДПР вышли из партии в знак протеста
В Хабаровской городской думе 17 депутатов вышли из ЛДПР в знак протеста против политики регионального отделения партии и врио губернатора Михаила Дегтярева. Последний, напомним, является членом либерально-демократической партии
В Хабаровской городской думе 17 депутатов вышли из ЛДПР в знак протеста против политики регионального отделения партии и врио губернатора Михаила Дегтярева. Последний, напомним, является членом либерально-демократической партии.
Депутат гордумы Александр Каян сообщил в своем телеграмм-канале, что основной причиной выхода его товарищей из ЛДПР стало несогласие с политикой регионального отделения партии. Среди прочих из партии вышли председатель Михаил Сидоров и глава комитета по бюджету Наталья Жирякова.
После этого демарша у ЛДПР в гордуме осталось 15 депутатов, поэтому партия лишилась большинства.