23 ноября 2020, 10:34
Бывший глава Хакасии Виктор Зимин скончался от коронавируса
58-летний ВикторЗимин был госпитализирован с коронавирусом еще в августе и с тех пор находился в военном госпитале в Москве. Его организм не смог справиться с тяжелой формой пневмонии
Бывший глава Хакасии и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Виктор Зимин скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Портал 19rus со ссылкой на представителя окружения Виктора Зимина сообщает, что экс-губернатор скончался в московской больнице в 5 утра понедельника, 23 ноября.
58-летний ВикторЗимин был госпитализирован с коронавирусом еще в августе и с тех пор находился в военном госпитале в Москве. Его организм не смог справиться с тяжелой формой пневмонии.