В Приморском крае из-за ледяного дождя без электричества остаются более 100 тысяч человек
Премьер-министр Михаил Мишустин выделил Приморскому краю «максимальные ресурсы» для ликвидации последствий ледяного дождя и снежного циклона, которые вызвали коллапс в регионе
Премьер-министр Михаил Мишустин выделил Приморскому краю «максимальные ресурсы» для ликвидации последствий ледяного дождя и снежного циклона, которые вызвали коллапс в регионе. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков во время визита в Приморье.
Министр сообщил, что глава правительства потребовал «сконцентрировать все усилия федерального правительства» для восстановления «нормальной жизни людей, которые попали в эту беду».
Сам Чекунков заявил, что проблемы с инфраструктурой в Приморье «копились десятилетиями», поэтому новая инфраструктура должна в обязательном порядке будет учитывать такие экстремальные погодные условия.
Напомним, что с 20 ноября в Приморье действует режим ЧС, а в пострадавших районах развернуты пункты временного размещения жителей и полевые кухни.
Губернатор региона Олег Кожемяко сообщил, что на сегодняшний день без света остаются около 100 тысяч человек во Владивостоке и Артеме. В больницы направляют резервные генераторы, поскольку некоторым медучреждениям необходимо использовать компьютерные томографы.
Без теплоснабжения остаются 49,7 тысячи человек, по состоянию на утро понедельника остаются отключенными 54 высоковольтные линии, сообщает РИА Новости.