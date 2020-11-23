Десяткам российских банков грозит дефолт из-за пандемии коронавируса
Десятки российских банков оказались под угрозой дефолта в связи с тем, что после прохождения пика пандемии коронавируса ситуация в банковском секторе экономики лучше не стала. С рынка могут уйти 35 кредитных организаций
Десятки российских банков оказались под угрозой дефолта в связи с тем, что после прохождения пика пандемии коронавируса ситуация в банковском секторе экономики лучше не стала.
В обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» говорится, что в течение 12 месяцев с российского рынка могут уйти 35 кредитных организаций.
По данным аналитиков, что по итогам текущего года 26% российских банков были убыточны, а 36% столкнулись со снижением регулятивного капитала. В 50% банков снизились остатки на вкладах населения, у 36% - на счетах бизнеса.
В обзоре говорится, что рентабельность снижается в первую очередь из-за того, что выпадает часть доходной базы, снижается транзакционная активность клиентов, процентные доходы падают в условиях торможения кредитования в некоторых сегментах, а также из-за снижения ставок в целом. При этом оперативно оптимизировать расходы большинству банков не удается.
Согласно прогнозу аналитиков, в середине 2021 года убытки и снижение регулятивного капитала покажут 45–50% банков.