Власти Хабаровского края отменили скандальный тендер на охрану Михаила Дегтярева
Власти Хабаровского края отменили скандальный тендер на обеспечение охраны врио главы региона Михаила Дегтярева стоимостью 33 млн рублей. ранее на этот тендер в прокуратуру пожаловался хабаровской депутат Петр Емельянов
Власти Хабаровского края отменили скандальный тендер на обеспечение охраны врио главы региона Михаила Дегтярева стоимостью 33 млн рублей. ранее на этот тендер в прокуратуру пожаловался хабаровской депутат Петр Емельянов.
Об отмене тендера, согласно которому Михаила Дегтярева должны были охранять семеро телохранителей, сообщил сам губернатор. В своем Instagram чиновник написал, что соответствующий аукцион якобы был объявлен без его ведома, пока он находился в рабочих поездках по региону.
«Семь охранников, по-вашему меня должны охранять — это нормально, нет? Четыре месяца я общаюсь с людьми, пожал 40 тысяч рук. Вы такие вещи делаете, пока я в отъезде. Поэтому конкурс нужно отменить и оставить как есть», - заявил Михаил Дегтярев.
Ранее Михаил Дегтярев на фоне продолжающихся в Хабаровске протестов против ареста прежнего губернатора Сергея Фургала заявил об угрозах в свой адрес. После этого на портале госзакупок появился тендер на услуги охраны для врио губернатора стоимостью 33 млн рублей.
Депутат Законодательного собрания Хабаровского края Петр Емельянов обратился в прокуратуру с жалобой на этот тендер. Парламентарий указал, что в условиях пандемии коронавируса и необходимости поддержать граждан и медицинских работников такие расходы на охрану губернатора являются недопустимыми.