Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго против Европы
Президент Владимир Путин продлил срок действия продуктового эмбарго против стран Европы, которое впервые было введено в 2014 году в качестве ответной меры на антироссийские санкции из-за присоединения Крыма
Президент Владимир Путин продлил срок действия продуктового эмбарго против стран Европы, которое впервые было введено в 2014 году в качестве ответной меры на антироссийские санкции из-за присоединения Крыма.
В соответствии с решение главы государства запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, сохранится до конца 2021 года. Перед этим Совет ЕС продлил санкции против России до 31 января 2021 года.
Продовольственное эмбарго, введенное Россией против Европы, действует уже 6 лет. В рамках этого эмбарго в Россию запрещен ввоз мяса и мясных продуктов, рыбы и морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей, а также некоторых других категорий продуктов из стран ЕС, Албании, Лихтенштейна, Исландии, Черногории и Украины.
Незаконно введенная в Россию санкицонная продукция подлежит уничтожению. По данным Россельхознадзора, с момента действия продэмбарго было уничтожено 36 170 тонн продуктов питания.