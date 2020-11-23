В Челябинске затопило новую больницу для коронавирусных пациентов
В Челябинске затопило новую инфекционную больницу, которая была открыта всего 10 дней назад для коронавирусных пациентов. Учреждение располагается в индустриальном парке Малая Сосновка
В Челябинске затопило новую инфекционную больницу, которая была открыта всего 10 дней назад для коронавирусных пациентов. Учреждение располагается в индустриальном парке Малая Сосновка.
Портал Znak.com со ссылкой на пациентку больницы сообщает, что вода шла из-под пола, где проходят все коммуникации. «Мы сидим, как птички, на кроватях, ни в туалет, никуда. Вода в палатах, коридорах», - рассказала женщина.
Медики сообщили, что из-за потопа опасаются за техническое состояние больницы. «Такое чувство, что все это смоет весной вместе со снегом», - отметили медики.
Врачи также рассказали, что в новой больнице нет ни приемного отделения, ни отсека для санобработки скорых, ни места, где сотрудники могли бы переодеться. В больнице есть только несколько «качественных» палат, которые перед открытием показали губернатору региона, а все остальное сделано «наспех и дешево».