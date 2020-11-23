Управделами президента выделило 175 млн рублей на новые машины
Федеральная бюджетная организация «Автобаза № 2» Управления делами президента объявила три тендера на поставку 108 автомобилей общей стоимостью 175,7 млн рублей
Федеральная бюджетная организация «Автобаза № 2» Управления делами президента объявила три тендера на поставку 108 автомобилей общей стоимостью 175,7 млн рублей.
Автобаза планирует закупить 78 «автомобилей среднего класса» стоимостью 1,5 млн рублей за единицу, 17 «легковых автомобилей» по 2,4 млн рублей и три «легковых автомобиля представительского класса» за 5,2 млн рублей.
Марки автомобилей в тендерной документации не указаны. Однако в документах отмечается, что автомобили за 1,5 млн рублей должны быть оснащены двигателями объемом не менее 1,8 литра и мощностью более 149 лошадиных сил. В автомобилях по 2,4 млн рублей объем двигателя должен также составлять от 1,8 до 2 литра, а в представительских авто мощность двигателей должна быть не менее 3 литров, а мощность - 370 лошадиных сил, сообщает «МБХ медиа».
Отметим, что «Автобаза № 2» обслуживает депутатов Госдумы, членов правительства и сотрудников Фельдъегерской службы.