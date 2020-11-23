23 ноября 2020, 02:12
Аккаунт губернатора Ленинградской области в соцсетях будут вести за счет бюджета
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о создании Центра управления регионом (ЦУР), которое займется мониторингом жалоб местных жителей в интернете
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о создании Центра управления регионом (ЦУР), которое займется мониторингом жалоб местных жителей в интернете.
Помимо мониторинга жалоб граждан сотрудники центра должны будут обеспечивать создание и ведение аккаунтов губернатора Ленобласти в социальных сетях. Также свои аккаунты должны быть у правительства региона, сообщает Znak.com.
ЦУР будет входить в структуру комитета общественных коммуникаций (бывшая пресс-служба администрации Ленобласти). Таким образом, вести аккаунты губернатора и правительства будут за счет бюджета региона.