23 ноября 2020, 01:38
В Великобритании гражданам с прививкой от коронавируса выдадут «ковидные паспорта»
Власти Великобритании не исключили введения специальных документов для граждан, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции. Обладатели «ковидного паспорта» смогут более свободно передвигаться по стране
Власти Великобритании не исключили введения специальных документов для граждан, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции.
Издание The Sunday Times сообщает, что обладатели так называемого «ковидного паспорта» смогут более свободно передвигаться по стране, а также ездить в рабочие командировки.
Официально о решении ввести спецдокумент для граждан, прошедших вакцинацию, власти страны могут объявить в ближайшие дни.
Помимо этого, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен объявить об окончании национального карантина 2 декабря и возвращении к локальным ограничениям.