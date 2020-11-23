Минфин будет бороться с финансовой неграмотностью россиян с помощью игры «Не в деньгах счастье»
Министерство финансов России решило повысить финансовую грамотность населения с помощью игры под названием «Не в деньгах счастье». Эту игру ведомство рекомендовало распространить в 60 регионах страны
Министерство финансов России решило повысить финансовую грамотность населения с помощью игры под названием «Не в деньгах счастье». Эту игру ведомство рекомендовало распространить в 60 регионах страны.
Видеоинструкция к игре и дизайн-макет для печати на принтере есть на сайте проекта Минфина и Всемирного банка по повышению финансовой грамотности. В описании к игре говорится, что он помогает отработать «навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов». Игроки могут выбирать актуальные профессии, события, виды досуга и образования, сообщает РБК.
Также Минфин рекомендовал для тиражирования в регионах интерактивное пособие «Управление личным бюджетом», видеолекцию доцента МГУ и ВШЭ Антона Табаха «Финансовая фортификация, или оборонительная финграмотность», комплект материалов по теме «Подушка финансовой безопасности и управление семейным бюджетом», браузерную игру «Финансовые будни», пакет материалов «Финансовая грамотность для будущих пенсионеров» и брошюру «Как избежать случайных долгов: советы пенсионерам».
В Минфине отметили, что список рекомендованных материалов для повышения финансовой грамотности составлялся с учетом специфики каждого региона и «антикризисной» повестки в связи с эпидемией коронавируса.