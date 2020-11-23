В Ингушетии ввели крупные штрафы за нарушение ПДД машинами из свадебных кортежей
Накануне духовенство республики утвердило резолюцию, согласно которой родителям женихов грозят штрафы в размере до 50 тысяч рублей за нарушение свадебными машинами ПДД и стрельбу во время празднования
Власти Ингушетии предупредили местных жителей о штрафах за нарушение правил дорожного движения машинами из свадебных кортежей.
Накануне духовенство республики утвердило резолюцию, согласно которой родителям женихов грозят штрафы в размере до 50 тысяч рублей за нарушение свадебными машинами ПДД и стрельбу во время празднования.
Сам свадебный кортеж сократили до четырех автомобилей, включив в него ответственного представителя, который остановит машины в случае опасного вождения.
Муфтий Ингушетии Исса-Хаджи Хамхоев сообщил «Интерфаксу», что деньги со штрафов будут переводить в пользу малоимущих жителе региона.
Поводом для ужесточения правил стала авария с участием свадебного кортежа, которая произошла в сентябре 2020 года на трассе Майское - Назрань. Тогда автомобиль ВАЗ 2115 столкнулся с автомобилем Mercedes из свадебного кортежа, который выехал на встречную полосу. В результате аварии погибли три человека, которые ехали в отечественном авто.