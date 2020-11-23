Меню
В мире
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
23 ноября 2020, 00:02

ВОЗ предупредила европейские страны о третьей волне коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила европейские страны об угрозе третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Это произойдет, если руководство этих стран не построит необходимую инфраструктуру

ВОЗ предупредила европейские страны о третьей волне коронавируса
Фото: news1.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила европейские страны об угрозе третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Это произойдет, если руководство этих стран не построит необходимую инфраструктуру уже сейчас.

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро считает, что Европа смогла взять под контроль первую волну коронавируса, но предотвратить нынешнюю вторую волну не смогла. Это произошло по той причине, что европейские государство за летние месяцы «передышки» не построили необходимую инфраструктуру.

Кроме того, перед странами стояла задача взять коронавирус под контроль без объявления локдауна, который в значительной степени вредит экономике, сообщает РИА Новости.

Материалы по теме
В Великобритании гражданам с прививкой от коронавируса выдадут «ковидные паспорта»
В Риге от коронавируса скончался друг Владимира Путина и брат Сергея Ролдугина
В России за сутки коронавирус выявили более чем у 24 тысяч человек
Сейчас на главной
В Челябинске затопило новую больницу для коронавирусных пациентов
здравоохранение
В Челябинске затопило новую больницу для коронавирусных пациентов
В Челябинске затопило новую инфекционную больницу, которая была открыта всего 10 дней назад для коронавирусных пациентов. Учреждение располагается в индустриальном парке Малая Сосновка
Управделами президента выделило 175 млн рублей на новые машины
госзакупки
Управделами президента выделило 175 млн рублей на новые машины
Федеральная бюджетная организация «Автобаза № 2» Управления делами президента объявила три тендера на поставку 108 автомобилей общей стоимостью 175,7 млн рублей
«Не в деньгах счастье»
экономика
«Не в деньгах счастье»
Министерство финансов России решило повысить финансовую грамотность населения с помощью игры под названием «Не в деньгах счастье». Эту игру ведомство рекомендовало распространить в 60 регионах страны
Российских медиков предложили учить самообороне из-за частых нападений на врачей
здравоохранение
Российских медиков предложили учить самообороне из-за частых нападений на врачей
В России медицинских работников предложили учить самообороне, чтобы они могли противостоять агрессии пациентов. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по охране здоровья
В Риге от коронавируса скончался друг Владимира Путина и брат Сергея Ролдугина
коронавирус
В Риге от коронавируса скончался друг Владимира Путина и брат Сергея Ролдугина
В Риге от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался брат виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют близким другом и «кошельком» президента Владимира Путина
В России за сутки коронавирус выявили более чем у 24 тысяч человек
коронавирус
В России за сутки коронавирус выявили более чем у 24 тысяч человек
По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, от осложнений скончался 401 пациент с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии жертвами коронавируса стали уже 36 179 россиян
Пандемия коронавируса может привести к вспышкам кори во многих странах
вакцинация
Пандемия коронавируса может привести к вспышкам кори во многих странах
Австралийские ученые и Всемирная организация здравоохранения предупредили о риске возникновения вспышки кори из-за пандемии коронавирусной инфекции. Причина в том, что во многих странах программы вакцинации потерпели сбои
Авторская колонка
Страна страха и лжи
Иногда мне кажется, что истеричное отношение россиян к своим личным данным, боязнь, что их кто-то узнает, имеет под собой просто какие-то генетические корни. Хотя, с другой стороны, все прекрасно знают, что этими данными торгуют и банковские служащие, и сотрудники МВД…
Авдерин Валерий
В Москве суточный прирост заразившихся коронавирусом превысил 7 тысяч человек
коронавирус
В Москве суточный прирост заразившихся коронавирусом превысил 7 тысяч человек
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 24 822 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 2 064 748 человек
Депутаты от КПРФ предложили ввести понятие «вынужденно безработный»
безработица
Депутаты от КПРФ предложили ввести понятие «вынужденно безработный»
Таковыми будут признаваться граждане, лишившиеся работы из-за введения властями режима ЧС или режима повышенной готовности, как это было весной 2020 года из-за пандемии коронавируса
Москва потратит на вакцинацию от коронавируса 10 млрд рублей
вакцина от коронавируса
Москва потратит на вакцинацию от коронавируса 10 млрд рублей
Власти Москвы планируют потратить на массовую вакцинацию граждан от коронавируса 10 млрд рублей. Такая сумма зарезервирована в проекте столичного бюджета на 2021 год
От виртуального до реального - один пост
подростковая преступность
От виртуального до реального - один пост
Управление ФСБ по Красноярскому краю обвинило 14-летних школьников из города Канск в создании террористического сообщества. Поводом для возбуждения дела стала их переписка в чате и планы в шутку «взорвать» здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft
Политика
«20 лет за экономические преступления еще никому не давали»
Прокуратура Московской области попросила Подольский суд приговорить бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна к 20 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима
Аналитики «Сбера» назвали города с самым высоким риском заразиться коронавирусом
коронавирус
Аналитики «Сбера» назвали города с самым высоким риском заразиться коронавирусом
Аналитический ресурс «СберИндекс» на основании данных сервиса синдром-чекер составил рейтинг крупных городов России, жители которых больше других рискуют заразиться коронавирусом
Российская вакцина против коронавируса поступила в Венгрию раньше, чем в регионы
вакцина от коронавируса
Российская вакцина против коронавируса поступила в Венгрию раньше, чем в регионы
Разработчики «Спутник V» отметили, что венгерские специалисты «проявили большой интерес к препарату и получили возможность досконально изучить одну из самых передовых вакцин в мире»
В Госдуме предложили штрафовать автомобилистов за превышение скорости даже на один километр в час
ПДД
В Госдуме предложили штрафовать автомобилистов за превышение скорости даже на один километр в час
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести для автомобилистов штрафы за превышение разрешенной скорости всего на один километр в час
В Петербурге пассажира маршрутки убили из-за его просьбы надеть маску
масочный режим
В Петербурге пассажира маршрутки убили из-за его просьбы надеть маску
По данным следствия, мужчина вечером возвращался с корпоратива на маршрутке, в которой он повздорил с двумя другими пассажирами. Замдиректора попросил мужчину и женщину надеть защитные маски
В аэропорту Читы пассажирский рейс отложили из-за того, что самолет срочно понадобился губернатору
губернаторы
В аэропорту Читы пассажирский рейс отложили из-за того, что самолет срочно понадобился губернатору
В аэропорту Читы пассажирам рейса в Чару пришлось около 40 минут ждать своего вылета из-за того, что на их самолете улетел губернатор Забайкальского края