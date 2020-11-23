23 ноября 2020, 00:02
ВОЗ предупредила европейские страны о третьей волне коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила европейские страны об угрозе третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Это произойдет, если руководство этих стран не построит необходимую инфраструктуру
Фото: news1.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила европейские страны об угрозе третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Это произойдет, если руководство этих стран не построит необходимую инфраструктуру уже сейчас.
Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро считает, что Европа смогла взять под контроль первую волну коронавируса, но предотвратить нынешнюю вторую волну не смогла. Это произошло по той причине, что европейские государство за летние месяцы «передышки» не построили необходимую инфраструктуру.
Кроме того, перед странами стояла задача взять коронавирус под контроль без объявления локдауна, который в значительной степени вредит экономике, сообщает РИА Новости.