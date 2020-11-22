Российских медиков предложили учить самообороне из-за частых нападений на врачей
В России медицинских работников предложили учить самообороне, чтобы они могли противостоять агрессии пациентов. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по охране здоровья
В России медицинских работников предложили учить самообороне, чтобы они могли противостоять агрессии пациентов. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Депутат отметил, что в связи с участившимися случаями нападений пациентов на врачей, последние должны уметь справляться с этой агрессией как физически, так и психологически.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Алексей Куринный заявил, что для сотрудников скорой необходимо в обязательном порядке организовать курсы по самообороне и научить их пользоваться специальными средствами, например, электрошокерами.
По словам депутата, без подготовки выдавать медикам спецсредства не стоит, так как психологически они не смогут их применить против агрессивных пациентов.