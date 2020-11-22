22 ноября 2020, 12:40
В Риге от коронавируса скончался друг Владимира Путина и брат Сергея Ролдугина
В Риге от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался брат виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют близким другом и «кошельком» президента Владимира Путина
В Риге от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался брат виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют близким другом и «кошельком» президента Владимира Путина.
Евгений Ролдугин ранее руководил латвийским представительством «Газпрома» и проживал в Риге. Телеканал Tv3 сообщает, что за ним специально отправили самолет МЧС России, чтобы перевезти на лечение в Москву. Однако спасти Ролдугина не удалось.
Евгения Ролдугина «Росбалт» также называет другом президента Владимира Путина. Вместе они учились на одном курсе Санкт-Петербургского госуниверситета и работали в КГБ.