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Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
22 ноября 2020, 12:40

В Риге от коронавируса скончался друг Владимира Путина и брат Сергея Ролдугина

В Риге от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался брат виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют близким другом и «кошельком» президента Владимира Путина

В Риге от коронавируса скончался друг Владимира Путина и брат Сергея Ролдугина

В Риге от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался брат виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют близким другом и «кошельком» президента Владимира Путина.

Евгений Ролдугин ранее руководил латвийским представительством «Газпрома» и проживал в Риге. Телеканал Tv3 сообщает, что за ним  специально отправили самолет МЧС России, чтобы перевезти на лечение в Москву. Однако спасти Ролдугина не удалось. 

Евгения Ролдугина «Росбалт» также называет другом президента Владимира Путина. Вместе они учились на одном курсе Санкт-Петербургского госуниверситета и работали в КГБ.

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