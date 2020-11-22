22 ноября 2020, 11:53
В России за сутки коронавирус выявили более чем у 24 тысяч человек
По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, от осложнений скончался 401 пациент с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии жертвами коронавируса стали уже 36 179 россиян
Фото: Eurasianet
В России за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились более 24 тысяч человек. Общее число заболевших составило уже 2 089 329 человек.
По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, от осложнений скончался 401 пациент с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии жертвами коронавируса стали уже 36 179 россиян.
В Москве за сутки выявили 6 575 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Московской области - 949, в Петербурге - 2 668, в Нижегородской области - 448, в Свердловской области - 385, в Ростовской области - 313, в Красноярском крае - 336, в Воронежской области - 317, в Архангельской области - 345.