Пандемия коронавируса может привести к вспышкам кори во многих странах
Австралийские ученые и Всемирная организация здравоохранения предупредили о риске возникновения вспышки кори из-за пандемии коронавирусной инфекции. Причина в том, что во многих странах программы вакцинации потерпели сбои
Австралийские ученые и Всемирная организация здравоохранения предупредили о риске возникновения вспышки кори из-за пандемии коронавирусной инфекции. Причина в том, что во многих странах программы вакцинации потерпели сбои, а более 90 млн детей из 26 стран не поставили прививки.
Специалисты полагают, что сбои в программах вакцинации в 2021 году могут привести к резкому росту заболеваемости корью, сообщает РБК.
«Данные мониторинга за первые шесть месяцев 2020 года предполагают, что число случаев заболевания корью снизилось в большинстве стран, однако это снижение скорее зловещее, чем обнадеживающее, и предвещает вспышки заболевания в будущем», — говорится в отчете специалистов Детского научно-исследовательского института в Мельбурне.
Медики считают, что число пропустивших прививки детей будет только расти из-за действующих карантинных ограничений по коронавирусу. Особое беспокойство у специалистов вызывают дети из труднодоступных и бедных районов. Кроме того, на фоне растущего недоедания у детей и дефицита витамина А может вырасти летальность от кори.
В ВОЗ призвали руководство стран найти в условиях пандемии COVID-19 возможности для расширения охвата детей в рамках вакцинации от кори.