21 ноября 2020, 10:59
В Москве суточный прирост заразившихся коронавирусом превысил 7 тысяч человек
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 24 822 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 2 064 748 человек
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 24 822 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 2 064 748 человек.
За сутки от вызванных COVID-19 осложнений скончались 467 человек.
В Москве за сутки выявили максимальное за последние два месяца число новых заражений - 7 168 случаев. В Московской области зарегистрировано 916 заражений, в Санкт-Петербурге - 2 476, в Нижегородской области - 451, в Свердловской области - 378, в Ростовской области - 312, в Красноярском крае - 334, в Воронежской области - 315, в Архангельской области - 332.