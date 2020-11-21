Депутаты от КПРФ предложили ввести понятие «вынужденно безработный»
Таковыми будут признаваться граждане, лишившиеся работы из-за введения властями режима ЧС или режима повышенной готовности, как это было весной 2020 года из-за пандемии коронавируса
В России у граждан, потерявших работу, может появиться новый статус. Депутаты Госдумы от КПРФ предложили ввести понятие «вынужденный безработный».
Таковыми будут признаваться граждане, лишившиеся работы из-за введения властями режима ЧС или режима повышенной готовности, как это было весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Речь идет о ситуации, когда работодатель сталкивается с временным запретом на деятельность и не может обеспечить своих сотрудников работой и зарплатой.
Пособия «вынужденным безработным» предлагается платить из бюджета в размере среднего заработка, но не ниже МРОТ. Выплаты пособий должны осуществляться до момента снятия запрета на работу.
В соответствующем законопроекте также уточняется, что «вынужденно безработным» может признаваться только гражданин, имеющий действующий трудовой договор.
В КПРФ отметили, что в период действия весенних ограничений из-за коронавируса многие индивидуальные предприниматели были вынуждены приостановить работу. При этом их сотрудники не могли считаться безработными и получать пособия от государства.