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Общество
Зачем правительство Собянина уничтожает столичный троллейбус?
21 ноября 2020, 01:11

Власти Москвы потратят на вакцинацию населения от коронавируса 10 млрд рублей

Власти Москвы планируют потратить на массовую вакцинацию граждан от коронавируса 10 млрд рублей. Такая сумма зарезервирована в проекте столичного бюджета на 2021 год

Власти Москвы потратят на вакцинацию населения от коронавируса 10 млрд рублей

Власти Москвы планируют потратить на массовую вакцинацию граждан от коронавируса 10 млрд рублей. Такая сумма зарезервирована в проекте столичного бюджета на 2021 год.

При внесении проекта бюджета в Мосгордуму мэр Сергея Собянин заявил, что на массовую вакцинацию граждан от COVID-19 в следующем году направлено 10 млрд рублей. В Департаменте здравоохранения «Открытым медиа» сообщили, что речь идет только о расходах на закупку необходимых препаратов. Непосредственно для вакцинации будет задействован тот же персонал врачей и медсестер, который работает в поликлиниках, а выплата их зарплат производится за счет средств ОМС.

В Депздраве также сообщили, что прививать москвичей будут в уже существующих кабинетах вакцинопрофилактики, относящихся к городским поликлиникам и их филиалам. При этом вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова ранее заявляла, что «пока производится вакцина», городские власти создают крупную сеть прививочных кабинетов специально вакциной от коронавируса.

Сейчас предельная закупочная стоимость одной дозы отечественной вакцины оценивается в 1 000 рублей. Таким образом, заявленных 10 млрд рублей хватит для вакцинации 10 млн человек – это почти все жители Москвы старше 18 лет. Этого будет более чем достаточно для формирования коллективного иммунитета в столице. Другой вопрос, захотят ли москвичи ставить себе вакцину от коронавируса, которая пока не доказала свою эффективность и безопасность. Ранее столичные власти уверяли, что прививка будет делом добровольным.

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