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21 ноября 2020, 00:12

Ростовскую больницу №20, после скандала с гибелью ковидных пациентов, покинули шесть врачей

Из медицинского учреждения уволились сотрудники реанимации и коллеги анестезиолога Артура Торопова, которого ранее убрали из больницы за рассказ журналистам о происшествии с ковидными пациентами

Ростовскую больницу №20, после скандала с гибелью ковидных пациентов, покинули шесть врачей

В Ростове-на-Дону из городской больницы № 20, где из-за перебоев в поставке кислорода скончались пациенты с коронавирусом, уволились шестеро медиков.

Региональный портал 161.ru сообщает, что уволились сотрудники реанимации и коллеги анестезиолога Артура Торопова, которого ранее убрали из больницы за рассказ журналистам о происшествии с ковидными пациентами.

Коллектив в реанимации был устоявшийся, все «старые», работали долго - с допандемийных времен. [Главврач ГБ № 20 Ваган] Саркисян просит всех привести свою замену в течение двух недель отработки, сообщает издание.

Официально в горбольнице № 20 подтвердили информацию об увольнении только троих врачей. В ростовском Минздраве данные сведения пока не прокомментировали.

Напомним, 12 октября в горбольнице №20 скончалось несколько ковидных пациентов из-за проблем с медицинским кислородом, которого не было примерно полчаса. О происшествии сообщил журналистам анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров, которого позже вынудили уволиться с работы.

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