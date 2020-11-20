В Красноярском крае трех подростков обвинили в терроризме из-за планов «взорвать» здание ФСБ в игре Minecraft
Управление ФСБ по Красноярскому краю обвинило 14-летних школьников из города Канск в создании террористического сообщества. Поводом для возбуждения дела стала их переписка в чате и планы в шутку «взорвать» здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft
Управление ФСБ по Красноярскому краю обвинило 14-летних школьников из города Канск в создании террористического сообщества. Поводом для возбуждения дела стала их переписка в чате и планы в шутку «взорвать» здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft, сообщает Baza.
По данным издания, летом 2020 года в отношении 14-летних подростков было возбуждено дело по статье «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности». Сейчас дело переквалифицировано на более тяжкую статью «Организация террористического сообщества и участие в нем».
Baza сообщает, что подростки вели в соцсети «ВКонтакте» переписку, где обсуждали идеи анархизма. Летом они наклеили на здание ФСБ листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого в феврале 2019 года задержали по делу о нападении на офис «Единой России».
На следующий день после расклейки листовок школьников задержали вместе с их тремя друзьями. Силовики забрали телефоны подростков и получили доступ к их переписке, в которой прочитали о себе «много неприятного». Там же говорилось о «взрыве» построенного в компьютерной игре Minecraft здания ФСБ.
На допросе двое подростков по совету адвоката по назначению признали вину, после чего их поместили под домашний арест. Третьего подростка, который отказался признавать вину, отправили в СИЗО. Родители подростков считают, что правоохранительные органы пытаются сфабриковать дело.