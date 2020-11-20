20 ноября 2020, 17:04
Росгвардия закупила швейцарские аппараты ИВЛ на 40% дороже, чем другие заказчики
Росгвардия потратила 21,3 млн рублей на пять швейцарских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Нamilton-T1. При этом медицинское оборудование было закуплено по завышенной цене
Росгвардия потратила 21,3 млн рублей на пять швейцарских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Нamilton-T1. При этом медицинское оборудование было закуплено по завышенной цене.
По данным «МБХ медиа», один аппарат ИВЛ обошелся Росгвардии в 4 млн 250 тысяч рублей. Для сравнения, другие российские госучреждения закупали аналогичное оборудование по цене в 3 млн рублей, то есть на 40% дешевле. Дешевле всего аппарат ИВЛ Нamilton-T1 закупил НМИЦ имени Алмазова - 2,7 млн рублей за штуку.
Победитель тендера должен поставить оборудование в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии в подмосковной Балашихе. Контракт получила «Русская медицинская корпорация». В текущем году эта фирма получила господряды на 694 млн рублей.