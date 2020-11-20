Суд обязал газету «Ведомости» удалить расследование о сенаторе-миллиардере Сулеймане Керимове
Басманный райсуд Москвы удовлетворил иск сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова к газете «Ведомости» с требованием опровергнуть и удалить с сайта издания расследование от 23 ноября 2017 года, а также выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей
Басманный райсуд Москвы удовлетворил иск сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова к газете «Ведомости» с требованием опровергнуть и удалить с сайта издания расследование от 23 ноября 2017 года, а также выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Речь идет о материале под заголовком «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень».
Суд также удовлетворил аналогичные исковые требования сенатора-миллиардера к изданиям Forbes и «Собеседник».
Глава юротдела «Ведомостей» Алим Ульбашев сообщил, что судья Галина Графова при вынесении решения вышла за пределы заявленных истцом требований и обязала редакцию удалить не только указанную статью, но и все другие публикации, где цитировался спорный отрывок. Сам Керимов требовал удалить только расследование.
Издатель «Ведомостей» Михаил Нелюбин заявил, что принятое решение «вызывает сомнения в независимости суда». Издание будет обжаловать вердикт.
В свою очередь партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин называл решение суда беспрецедентным, из-за того что судья вышла за пределы исковых требований. Это является основанием для отмены решения суда.