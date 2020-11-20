Курганская область, Чечня и Тува признаны самыми неблагоприятными регионами для проживания детей
В Курганской области несовершеннолетние чаще всего становятся жертвами преступлений. В этом регионе преступления совершаются против 107 детей и подростков на 100 тысяч детского населения
Курганская область, республики Чечня, Алтай и Тува признаны самыми неблагополучными регионами для проживания детей.
Аналитики проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь» сообщили, что в Курганской области несовершеннолетние чаще всего становятся жертвами преступлений. В этом регионе преступления совершаются против 107 детей и подростков на 100 тысяч детского населения. Кроме того, 33% курганских домохозяйств являются малоимущими.
В регионе также низкий охват детского населения дополнительным образованием. Самые же низкие показатели охвата дополнительным образованием зафиксированы в регионах Северного Кавказа (хуже всего ситуация обстоит в Дагестане).
Самая высокая доля малоимущих семей с детьми зафиксирована в Чечне (47,1%). Кроме того, на Кавказе высокие значения по числу детей с инвалидностью (в Чечне 11,9% и 9,5% в Ингушетии).
Республика Тува и Забайкальский край стали лидерами по числу несовершеннолетних участников преступлений. В полиции такую статистику объясняют социально-экономическим неблагополучием региона и отсутствием возможностей для досуга.
По данным фонда, самые низкие шансы у младенцев дожить до одного года в республике Алтай (10,9 умерших детей на 1000 родившихся живыми) и на Чукотке (10,5).