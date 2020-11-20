Обвинение запросило для Александра Шестуна 20 лет колонии строгого режима
Прокуратура Московской области попросила Подольский суд приговорить бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна к 20 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима
Прокуратура Московской области попросила Подольский суд приговорить бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна к 20 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Супруга бывшего чиновника Юлия Шестун сообщила «МБХ медиа», что обвинитель также попросил оштрафовать ее мужа на 50 млн урблей и взыскать с него еще 64 млн рублей.
«За экономические преступления ту же Васильеву (экс-глава Департамента имущественных отношений Минобороны) осудили на 5 лет, бывшего министра экономического развития России Улюкаева - на 8 лет. Но 20 лет за экономические преступления в России, пожалуй, еще никому не давали», - заявила Юлия Шестун.
Напомним, бывший глава Серпуховского района обвиняется в получении взятки, мошенничестве, отмывании денег и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Под арестом Александр Шестун находится с лета 2018 года.
Бывший чиновник считает свое дело политически мотивированным. Еще до своего ареста Шестун обнародовал записи разговоров с высокопоставленными чиновниками и силовиками, в которых они угрожали ему уголовным делом, если он добровольно не уйдет в отставку.